Volkswagen скоротить капіталовкладення на $1 мільярд в наступному році

У заяві компанії йдеться, що будуть вжиті додаткові заходи з підвищення ефективності виробництва, передає Бі-бі-сі. Зокрема, планується перехід на нові технології, які дозволять знизити обсяг викиду шкідливих речовин на дизельних автомобілях Volkswagen, що випускаються в Європі і Північній Америці.

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Рішення прийнято через тиждень після позачергових зборів за участю 20 тис. співробітників концерну, на якому новий генеральний директор Volkswagen Маттіас Мюллер повідомив про перегляд всіх планів щодо подальших капіталовкладень.

Як сказав тоді Мюллер, скандал через фальсифікації тестів на шкідливі викиди обернувся для компанії болісними наслідками, і всі інвестиції, які не є життєво необхідними, або будуть скасовані повністю, або відкладені.

Емісійний скандал вибухнув, коли стало відомо, що виробники дизельних моделей Volkswagen маніпулювали результатами тестів на вміст шкідливих речовин. Результатом скандалу стало падіння акцій компанії, велика кількість судових позовів та позапланових перевірок, відгук проданих машин по всьому світу і відставка глави компанії, щодо якого у Німеччині розпочато розслідування.