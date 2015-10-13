Пивоварський про авіасанкції проти РФ: пролітати транзитом можна, тільки без зброї

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський після засідання уряду у вівторок.

"Якщо вони (літаки - УНІАН) везуть зброю, або подвійного призначення везуть товари, то не можуть", - сказав він.

Також міністр підкреслив, що в інших випадках транзитні перельоти дозволені.

"Так", - відповів Пивоварський на відповідне питання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна не скасує санкції стосовно російських авіакомпаній до звільнення Криму, і буде всіма можливими способами захищати своїх авіаперевізників.

Кабінет міністрів України 25 вересня згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну.

Заборона починає діяти з 25 жовтня.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальний захід» упровадила з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до російських міст. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - «МАУ», «Дніпроавіа» і YanAir.