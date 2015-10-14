Саакашвілі обіцяє, що дорогу Одеса-Рені буде відновлено до кінця 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив увечері 13 жовтня у прямому ефірі «7 каналу» (Одеса).

За його словами, в усьому регіоні погані дороги, але зараз особлива увага приділяється саме вищеназваній трасі.

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За його словами, з жовтня на будівництво дороги починають йти надходження від Одеської митниці, що стало можливим, завдяки зниженню плану зборів.

"Знову знизять план, і вже з цього місяця гроші підуть на дорогу. Більше того, у нас вже є проект і виділили перші 115 млн грн і почалося відновлення дороги з Рені. Реально ця дорога коштує 2 млрд грн, щоб добре зробити. Я думаю, що ми знайдемо гроші і в наступному році її закінчимо", - сказав голова ОДА.

Саакашвілі зазначив, що в 2016 році крім відремонтованої дороги Одеса-Рені, буде побудовано новий термінал міжнародного аеропорту «Одеса», «почнуться зрушення в портах».