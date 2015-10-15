Провайдер розповів про спробу відключити РФ від інтернету. У Роскомнагляді заперечують

Про те, що навесні було проведено зазначений експеримент, в середу повідомили ЗМІ з посиланням на слова гендиректора «ЕР-Телекому» і віце-президента Медіа-комунікаційного союзу Андрія Семерикова, пише "Коммерсантъ".

Прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський у Facebook назвав цю інформацію «маячнею». «Щодо так званого "експерименту Роскомнагляду і Мінкомзв'язку з моделювання відключення Росії від зарубіжного інтернету". Я не хочу спростовувати чужу маячню. Я не знаю, хто кого перебрехав. Я просто назву речі своїми іменами. Ця "новина" — маячня»,— написав пан Ампелонський.

Він повідомив, що в березні «ЕР-Телеком» на своєму обладнанні проводив дії, які симулюють перекриття міжнародного магістрального каналу передачі даних М9. «Мета цих дій полягала в оцінці стабільності надання послуг доступу в інтернет для абонентів оператора в Пермському краї»,— сказав представник відомства.

«Роскомнадзор не має ніякого стосунку до цих дій і не обізнаний про їх результати. Що стосується інформації про наявність у Роскомнагляду обладнання глибокого аналізу трафіку, то цього немає і бути не може, оскільки це незаконно»,— додав Вадим Ампелонський.

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Раніше повідомлялося, що Мінкомзв'язку Росії і Роскомнагляд провели експеримент по моделюванню відключення Росії від інтернету. Експеримент проводився навесні 2015 року і закінчився невдачею.

У вересні 2014 року Рада безпеки Росії планувала розглянути можливість відключення інтернету в РФ в надзвичайних обставинах.

Нагадаємо, згідно з дослідженням основна маса російських користувачів інтернету не готова захищати свободу в мережі. Більш того, 58% не заперечували б проти тотального відключення інтернету.