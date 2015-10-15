В Італії поліція прийшла з обшуками до офісів Volkswagen та Lamborghini

Італійська фінансова поліція прийшла з обшуком до офісу Volkswagen Group в Вероні, повідомляє ВВС.

Ордер на обшук виписав прокурор Верони, який розслідує справу про ймовірний комерційний обман та фінансові махінації.

Співробітники поліції прийшли з обшуком також до штаб-квартири виробника дорогих суперкарів Lamborghini в Болоньї.

Власником Lamborghini є концерн Volkswagen Group, який керує компанією через дочірню Audi AG.

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Volkswagen звинувачують у маніпуляціях з даними про рівень токсичних речовин у вихлопних газах: в дизельних двигунах було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло обходити перевірку на рівень викиду шкідливих речовин.

Розслідування щодо автоконцерну ініціювало Агентство з охорони навколишнього середовища США. Згідно попередніми повідомленнями, "дизельний скандал" торкнувся близько 11 мільйонів автомобілів, у тому числі Audi, Skoda, SEAT та інші. Volkswagen загрожує штраф у 18 мільярдів доларів.