Volkswagen відкликає 2,4 мільйона автомобілів у Німеччині

За словами міністра транспорту Німеччини Александра Добріндта, відгук повинен відбутися на початку 2016 року, повідомляє DT.UA з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожVolkswagen скоротить капіталовкладення на $1 мільярд в наступному році

"Федеральне управління з питань транспортних засобів вимагає від Volkswagen прибрати "скандальне" програмне забезпечення і вжити всі необхідні заходи для того, щоб правила були виконані", - сказав німецький міністр транспорту.

Як пише The New York Times, німецький міністр з захисту навколишнього середовища Барбара Хендрікс заявила, що уряд Німеччини має почати нові заходи, які б заохочували використання більш екологічно чистих технологій, зокрема, маючи на увазі використання електромобілів.

Глава Volkswagen Мартін Вінтеркорн, щодо якого розпочато розслідування, оголосив про відхід у відставку у зв'язку зі скандалом, який виник через те, що компанія за допомогою спеціального обладнання фальсифікувала дані екологічних тестів. А автомобілі німецького виробника викидали в атмосферу на 40 більше оксидів азоту, ніж дозволено. За даними концерну, подібна програма була встановлена на 11 млн автомобілях, проданих по всьому світу.