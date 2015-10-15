Volkswagen відкликає 2,4 мільйона автомобілів у Німеччині

14:46, 15 жовтня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Німецький уряд вимагає від автоконцерну Volkswagen відкликати 2,4 млн автомобілів у зв'язку з "дизельним" скандалом.

REUTERS

За словами міністра транспорту Німеччини Александра Добріндта, відгук повинен відбутися на початку 2016 року, повідомляє DT.UA з посиланням на Bloomberg.

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"Федеральне управління з питань транспортних засобів вимагає від Volkswagen прибрати "скандальне" програмне забезпечення і вжити всі необхідні заходи для того, щоб правила були виконані", - сказав німецький міністр транспорту.

Як пише The New York Times, німецький міністр з захисту навколишнього середовища Барбара Хендрікс заявила, що уряд Німеччини має почати нові заходи, які б заохочували використання більш екологічно чистих технологій, зокрема, маючи на увазі використання електромобілів.

Глава Volkswagen Мартін Вінтеркорн, щодо якого розпочато розслідування, оголосив про відхід у відставку у зв'язку зі скандалом, який виник через те, що компанія за допомогою спеціального обладнання фальсифікувала дані екологічних тестів. А автомобілі німецького виробника викидали в атмосферу на 40 більше оксидів азоту, ніж дозволено. За даними концерну, подібна програма була встановлена на 11 млн автомобілях, проданих по всьому світу.

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