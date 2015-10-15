Одна з найбільших авіакомпаній Європи припинить польоти до Росії

Другий за розміром німецький перевізник Air Berlin з 18 січня скасовує рейси між Москвою і Берліном, а також протягом кількох місяців рейси між Дюсельдорфом і Москвою, а також Берліном і Калінінградом через низький попит, повідомляють РИА Новости з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

"У зв'язку зі скороченням попиту на перельоти з початку поточного року група компаній Air Berlin кілька разів змінювала свою програму польотів до Росії. На жаль, попит так і не виправдав очікувань, тому було прийнято рішення скасувати рейси до Росії, а саме рейси між Дюсельдорфом і Москвою, Берліном і Москвою, а також між Берліном та Калінінградом", — говориться у повідомленні.

"Авіакомпанія Air Berlin знаходиться в процесі реструктуризації і переглядає вцілому свою стратегію розвитку маршрутної мережі. Останній рейс між Москвою і Берліном буде виконано 18 січня 2016 року. Рейси між Дюсельдорфом і Москвою, а також між Берліном і Калінінградом будуть скасовуватися крок за кроком протягом наступних місяців", — повідомила авіакомпанія.

У листі також вказується, що договір про спільне використання рейсів авіакомпанії S7 між Москвою й містами Німеччини залишається в силі.

"Маршрути будуть переглянуті у відповідності з новими умовами", — пояснює авіаперевізник.

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Авіакомпанія також пояснює, що бронювання квитків, які були зроблені на рейси, що скасовуються, будуть переброньовані на альтернативні рейси групи Air Berlin, а також на рейси авіакомпаній-партнерів.