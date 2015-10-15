ЄБРР виділить Україні 100 мільйонів євро на оновлення громадського транспорту

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалив виділення 100 мільйонів євро кредитних коштів кільком містам України для покращення інфраструктури муніципального транспорту.

Як повідомив УНІАН провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов, таке рішення рада директорів банку ухвалила 14 жовтня.

За його словами, зокрема банк схвалив виділення Одесі 8 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів.

"Цієї середи радою директорів прийнято позитивне рішення про виділення 100 мільйонів євро на транспортні рішення. Першим таким проектом, який був затверджений в рамках цієї програми, буде проект в Одесі на закупівлю тролейбусів. Його буде підписано наступного тижня", - сказав Усов.

Згідно з проектом, кредити планується надати підприємствам громадського транспорту Одеси, Чернігова, Чернівців та кількох інших міст країни під гарантії муніципалітетів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Одеський міський голова Геннадій Труханов зазначав, що необхідність оновлення тролейбусного парку в місті стала актуальною ще кілька років тому: з наявних 140 тролейбусів близько 100 вже вичерпали свій ресурс.

Кредит ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів для Одеси є довгостроковим - на 12 років під гарантії міської ради.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів в країні.