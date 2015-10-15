Україна найближчим часом отримає від Росії квоти на вантажні автоперевезення - Мінінфраструктури

Після проведення двосторонніх консультацій транспортні відомства України та Росії домовилися про обмін дозволами на виконання міжнародних автомобільних вантажоперевезень на 4-й квартал поточного року, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, протягом декількох днів міністерство отримає певну кількість дозволів та в установленому порядку передасть їх на пункти видачі.

У Мінінфраструктури також зазначили, що інформацію про наявність дозволів можна відстежувати на офіційному сайті "Укртрансінспекції".

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Мінінфраструктури повідомило про те, що Росія не надала Україні квоти дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень на четвертий квартал цього року. Пізніше Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України звинуватила Міністерство інфраструктури у зриві отримання даних дозволів. У свою чергу, в міністерстві звинувачення асоціації назвали безпідставними, зазначивши, що наприкінці серпня міністерство звернулося до Мінтранс РФ з пропозицією здійснити обмін дозволами на четвертий квартал поточного року згідно з квотою, закріпленої протоколом 2012 року на 2013-2015 роки, але російська сторона відмовилася виконати умови договору.