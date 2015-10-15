"Укрзалізниця" протягом 9 місяців збільшила перевезення зернових на 15%

Залізниці України в січні-вересні 2015 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,4% - до 21 мільйона тонн з 18,2 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за вказаний період залізничники задіяли у перевезеннях зернових 329,6 тисячі вагонів-зерновозів, що на 38,6 тисячі вагонів більше, ніж протягом аналогічного періоду 2014 року.

Зокрема, залізниці за 9 місяців завантажили понад 19 мільйонів тонн зерна, задіявши в перевезеннях 293,8 тисячі вагонів, з них відправили на експорт в порти 17,7 мільйона тонн зерна (268,8 тисячі вагонів), а на внутрішній ринок – 1,35 мільйона тонн (більше 25 тисяч вагонів).

За даними прес-служби, робочий парк вітчизняних зерновозів за вказаний період склав 11 805 вагонів.

Також повідомляється, що оборот зерновозів за звітний період зросло порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 1,8 доби – до 10,8 доби.

Крім того, щодобову кількість навантажених зерновозів у січні-вересні поточного року склало 1 207 вагонів, що на 142 одиниці більше аналогічного періоду 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в січні-вересні 2015 року відремонтувала на підлеглих заводах і в вагонних депо 3 470 вагонів-зерновозів, що на 13,5% більше плану.

За підсумками 2014 року залізниці України перевезли 390,1 мільйона тонн вантажів, що на 12,1% менше показника 2013 року.

Залізниці України перевозять 70% вантажів від загального обсягу вантажоперевезень по території країни, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник становить в середньому 18%.