Volkswagen змушений відкликати 8,5 мільйона автомобілів з країн ЄС

Німецький концерн Volkswagen заявив про плани відкликати 8,5 мільйона автомобілів у країнах Євросоюзу, повідомляє РБК.

Подібне рішення керівництво компанії прийняло після вимоги регулятора почати примусове відкликання машин у Німеччині.

"Рішення про відкликання 2,4 мільйони автомобілів з дизельними двигунами було прийнято Федеральним відомством з автомобільного транспорту. На думку експерта Bloomberg, тим самим чиновники відреагували на повільну реакцію Volkswagen на скандал зі спробою обдурити екологів з показниками вихлопів. На жорстку реакцію Федерального відомства відповів новий керівник Volkswagen Маттіас Мюллер, який запропонував відкликати машини по всьому Євросоюзу", - говориться в повідомленні.

"Такий крок відповідатиме духові єдиної Європи та інтересам наших клієнтів", - повідомив Мюллер в листі.

Зазначається, що відкликання машин має початися в січні та орієнтовно триватиме аж до осені наступного року. При цьому у споживачі в Німеччині не матимуть вибору, привозити машини в сервіс або ні: вимога регулятора є обов'язковою.

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На думку Мюллера, компанія поверне втрачені через скандал позиції протягом двох-трьох років.