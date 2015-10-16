"Укрзалізниця" призначила на жовтень ще 5 додаткових потягів

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, потяг № 207/208 за маршрутом Київ – Ужгород відправлятиметься зі столиці 23, 30 жовтня о 17:30 і прибуватиме в Ужгород наступного дня о 09:31. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 25 і 31 жовтня о 13:21 і прибуватиме до столиці наступного дня о 06:04.

У свою чергу, додатковий потяг № 258/257 за маршрутом Одеса – Львів відправиться з Одеси 16 жовтня о 22:16 і прибуде до Львова наступного дня о 10:01.

У зворотному напрямку поїзд вирушить 18 жовтня о 16:25 і прибуде до Одеси наступного дня о 04:54.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила потяг №231/232 за маршрутом Дніпропетровськ – Київ, який відправлятиметься з Дніпропетровська з 14 по 22 жовтня по парних числах, зі Львова з 15 по 23 жовтня по непарних числах.

Потяг № 234/233 за маршрутом Костянтинівка – Київ відправлятиметься з Костянтинівки з 25 жовтня щонеділі, щосереди і щоп'ятниці, зі столиці з 26 жовтня щопонеділка, щочетверга і щосуботи.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг № 259/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ, який відправиться зі столиці 23 жовтня о 23:52 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня об 11:10. У зворотному напрямку потяг вирушить 25 жовтня о 19:58 і прибуде до Києва наступного дня о 09:08.

Цей потяг, зокрема, здійснюватиме зупинки у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці та Козятині.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів зробила щоденним протягом жовтня курсування двох цілорічних потягів №136/135 Одеса – Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель – Новоолексіївка.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень 12 додаткових потягів і збільшила кількість рейсів ряду цілорічних потягів, а також призначила додаткові рейси потягів до Чернівців, Івано-Франківська, Одеси і Миколаєва.