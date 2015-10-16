Продажі легкових авто в Європі зростають 25-й місяць поспіль

Про це повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за перші дев'ять місяців поточного року рівень продажів зріс на 8,8% - до 10,776 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Іспанії зросли на 22,4%, в Італії – на 15,3%, Великобританії – на 7,1%, Франції – на 6,3% та Німеччини – на 5,5%.

Водночас, у вересні 2015 року в порівнянні з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 9,8% - до 1,356 тис. одиниць, а з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії - на 9,8%, до 1,394 тис. шт. Як відзначили в асоціації, у вересні 2015 року зростання продажів продовжився 25-й місяць поспіль.

У вересні зростання продажів було зафіксоване на найбільших європейських авторинках. Найбільше зростання продемонструвала Іспанія - на 22,5%, в Італії продажі зросли на 17,2%, Франції - на 9,1%, Великобританії - на 8,6% та Німеччини - на 4,8%.

Серед європейських країн лідером за кількістю проданих авто традиційно стала Великобританія з результатом в 462,517 тис. проданих авто, Німеччина - 272,4 тис. і Франція - 164,8 тис. авто.

Серед автомобільних брендів лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії у вересні 2015 року порівняно з вереснем 2014 року дещо скоротилася - до 23,3% з 23,6%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом збільшилися на 8,4% – до 315,905 тис. автомобілів. При цьому всі бренди, що входять в концерн, також збільшили продажі. Зокрема, Volkswagen - на 6,6%, Audi - на 10,1%, Skoda - на 10,2%, Seat - на 4,4 і Porsche - на 54,1%.

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Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у вересні 2015 порівняно з вереснем минулого року збільшив продажі на 4,9% - до 72,521 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 9,9%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі у вересні на 4,9% – до 108,520 тис. авто, частка компанії скоротилася до 8%.

Також збільшили продажі компанії Ford на 8%, Opel Group - на 5,8%, BMW - на 17,8%, FCA - на 15,6%, Daimler - на 18,6% (у тому числі бренд Mercedes – на 12,9%).

Продажі японських автовиробників Toyota, Mazda і Nissan в Європі зросли минулого місяця відповідно на 10,2%, 29,4% і 24,5%, відповідно. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 9,6% і 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) за 8 місяців 2015 року збільшилися на 8,2% - до 7,169 млн одиниць. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів в ЄС збільшилися на 8,6% - до 9,056 млн одиниць.

При цьому продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні скоротилися на 60%, до 30,4 тис. штук.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.