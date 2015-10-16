Збитки "Укрзалізниці" від пасажироперевезень за 9 місяців становили 5,5 мільярда

Зокрема, однією з ключових причин збитків «Укрзалізниці» від пасажироперевезень є постійний дисбаланс між витратами і доходами від перевезення пасажирів. Зокрема, доходи від даних перевезень у січні-вересні цього року становили 4,07 млрд грн, при цьому витрати відомства на організацію пасажироперевезень - більш як 9,55 млрд грн.

Таким чином, збитки від перевезень пасажирів у далекому сполученні становили понад 2,5 млрд грн, у приміському сполученні – понад 2,9 млрд грн.

Крім того, за вказаний період «Укрзалізниця» недоотримала від місцевих бюджетів 409,3 млн грн за перевезення пасажирів пільгових категорій, яких перевезла на суму 537,7 млн грн, а компенсації отримала лише 128,4 млн грн, або 24% від необхідної суми відшкодування.

За даними прес-служби, за аналогічний період минулого року залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 432,3 млн грн, а отримали компенсацію в розмірі 132,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2014 році недоотримала 416,7 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у всіх видах сполучення в 2014 році досягли понад 7,9 млрд грн, а з 2008 по 2013 рік збитки становили 33,5 млрд грн.

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Довідка УНІАН. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 15 пільгових категорій громадян у повному обсягу. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Відповідно до статті 9 закону України «Про залізничний транспорт» збитки від здійснення пільгових перевезень відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про введення відповідних пільг.