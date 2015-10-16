Volkswagen втратив частину європейського ринку через "дизельний скандал"

Частка німецького концерну Volkswagen AG на європейському авторинку у вересні через так званий "дизельний скандал" знизилася до 23,3 відсотка проти 26,5 відсотка в серпні, повідомляє Lenta.ru з посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

"У вересні в країнах Євросоюзу було зареєстровано 315,9 тисячі автомобілів Volkswagen (ACEA наводить статистику за кількістю поставлених на облік авто), що на 8,4 відсотка більше показника вересня 2014 року. Продажі авто бренду Volkswagen за місяць збільшилися на 6,6 відсотка, Audi і Skoda, які входять до концерну - на 10 відсотків, а Porsche — на 54 відсотки. Протягом дев'яти місяців Volkswagen AG продав у країнах ЄС 2,59 мільйона автомобілів, домігшись 7-відсоткового зростання", - йговориться в повідомленні.

Проте конкуренти німецького автогіганта демонструють більш вражаючі результати. Так, продажі FCA Group (Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo) збільшилися у вересні на 15,6 відсотка, BMW — майже на 18 відсотків, Daimler — на 18,6 відсотка. Ford збільшив продажі машин в Європі на 8 відсотків. Не так успішно справи йдуть у французьких автоконцернів PSA Group (Peugeot, Citroen) та Renault Group, які зуміли збільшити продажі лише на 4,9 відсотка кожний, та Opel Group — зростання майже на 6 відсотків. Європейським автовиробникам наступають на п'яти японці: Toyota, Nissan і Mazda збільшили продажі автомобілів у вересні на 10 відсотків, 24,5 відсотка та 29,4 відсотка відповідно.

Тим не менше, за підсумками дев'яти місяців 2015 року VW залишається найбільшим виробником на європейському ринку, за ним слід PSA Group з 1,1 мільйона проданих в ЄС машин і Renault Group — 991,6 тисячі машин.

Загальний обсяг продажів легкових автомобілів на ринку ЄС (дані по 27 країнам без Мальти, по якій у ACEA немає інформації) зростає третій рік поспіль. У вересні він збільшився на 9,8 відсотка, до 1,357 мільйона автомобілів, за дев'ять місяців 2015-го — на 8,8 відсотка, до 10,4 мільйона штук.

16 жовтня Volkswagen AG оголосив про відкликання з європейського ринку 8,5 мільйона авто з дизельними двигунами EA189, що фігурують у "дизельному скандалі". Це стало реакцією на вимогу міністерства транспорту Німеччини перевірити 2,4 мільйона авто на предмет порушення екологічних стандартів.

У вересні влада США викрила Volkswagen, що концерн встановлював на автомобілі з дизельними двигунами програмне забезпечення, яке дозволяє підтасовувати результати екологічних тестів на рівень шкідливих речовин у вихлопі машин. Ця історія призвела до відставки глави VW Мартіна Вінтеркорна та деяких інших топ-менеджерів. Volkswagen AG оголосив про змушене зниження запланованих щорічних інвестицій на 1 мільярд євро для усунення наслідків події (відкликання машин, виплату штрафів — у США концерну загрожує штраф до 18 мільярдів доларів, та інші витрати). Volkswagen доведеться відкликати та перевірити, за різними оцінками, від 9,5 до 11 мільйонів автомобілів по всьому світу.

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