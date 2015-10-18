Hyundai відкликає з американського ринку майже 30 тисяч автомобілів

Південнокорейський автовиробник Hyundai оголосив про відкликання 27,7 тисячі автомобілів у різних штатах США через ризик сольової корозії, яка може спричинити поломку пружин передньої підвіски, повідомляє Прайм.

"Відкликанню підлягають моделі Hyundai Elantra, випущені з листопада 2010 року по березень 2011-го, а також Hyundai Sonata, випущені з грудня 2009 року по лютий 2010-го. Дані автомобілі зареєстровані у 21 штаті США, серед яких найбільші штати Вашингтон, Айова, Вермонт, Вісконсін, Західна Віргінія та інші", - говориться в повідомленні.

Як повідомляється в документах головного управління із забезпечення безпеки дорожнього руху США, дорожня сіль, яку використовують проти обмерзання, здатна роз'їдати пружини передньої підвіски автомобілів. у цьому випадку пружини ризикують зламатися, що може призвести до проколу шин та значно підвищить ризик ДТП.

"У компанії повідомили, що власники проблемних автомобілів будуть сповіщені, дилери безкоштовно замінять пружини. Початок відкликання планується на 30 листопада", - резюмує видання.

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Зазначається, що повідомлень про ДТП, пов'язаних з даними неполадками в автомобілях Hyundai, наразі не надходило.