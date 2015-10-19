Після аварії "Іволги" додатково закуплять рятувальні плавзасоби

Міністерство інфраструктури України, з метою підвищення безпеки та попередження аварій на морському і водному транспорті, має намір додатково закупити нову техніку для рятування людей на воді.

Згідно з повідомленням прес-служби міністерства, про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в ході брифінгу в Кабінеті міністрів, що відбувся 18 жовтня.

Причиною прийняття такого рішення стала аварія катера "Іволга" 17 жовтня у Чорному морі, яка забрала життя 14 людей.

"Міністерство інфраструктури підготує пропозиції щодо закупівлі нової додаткової техніки для порятунку людей на морі і на річці. Пропозиції будуть винесені на розгляд уряду в середу, 21 жовтня. На цьому ж засіданні члени Кабінету міністрів розглянуть фінансовий план Адміністрації морських портів України на 2016 рік. Міністерство планує, що закупівля всіх цих необхідних рятувальних засобів буде внесена в цей фінплан", - сказано в повідомленні.

За словами міністра, причиною аварії судна "Іволга" поблизу селища Затока в Одеській області стала недбалість капітана і порушення всіх правил техніки безпеки.

"Якби капітан, виходячи в море, дотримувався всіх інструкцій, на судні не було б 36 осіб. Було б 12 пасажирів і три члени екіпажу. Важливо зрозуміти, що плота, який витримав 14 людей, було б потенційно достатньо, щоб врятувати всіх, якщо б не було перевантаження", - цитує прес-служба Пивоварського.

Він також додав, що крім того, що судно було перевантажене, воно вийшло в море не з тієї точки, з якої мало виходити, що також є порушенням інструкцій.

Пивоварський висловив вдячність працівникам, які брали участь у рятувальній операції.

"Я вдячний всім рятувальникам. Враховуючи, що температура води була в районі 10 градусів, якби вони не відреагували швидко і вчасно, жертв було б набагато більше. Те, що було врятовано стільки людей, - це результат тих навчань, які відбулися кілька місяців тому в Одеському регіоні", - підкреслив Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, катер "Іволга", на борту якого перебувало 36 осіб, перекинувся. Загинуло 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

За інформацією Регістра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і три члени екіпажу. Тобто, судно було перевантажене більш ніж вдвічі. За попередніми даними, саме це і стало причиною трагедії.

Як повідомив прокурор Одеської області Давид Саквалеридзе, капітан судна затриманий.

Кабінет міністрів України доручив підняти на поверхню катер "Іволга" найближчим часом. За даними Мінінфраструктури, власник судна досі не подав заявку на порятунок.