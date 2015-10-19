"Укрзалізниця" спростовує інформацію про відмову відкрити міст для порятунку пасажирів "Іволги"

Одеська залізниця (ОЗ), що входить до складу Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), спростовує інформацію, яка з'явилася у ЗМІ інформацію про те, що залізничники відмовилися відкрити міст для порятунку пасажирів прогулянкового катера "Іволга", який затонув у Чорному морі 17 жовтня поблизу селища Затока в Одеській області і забрав життя попередньо 16 осіб.

«Одеська залізниця заявляє: інформація про відмову залізничників відкрити міст для порятунку пасажирів «Іволги» не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Зокрема, за інформацією ЗМІ представник Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури зазначив, що залізничники відповіли відмовою на запит моряків підняти прогонову споруду мосту на перегоні Кароліно-Бугаз - Бугаз для оперативного проведення рятувальної операції.

"У день трагедії, 17 жовтня 2015 року, залізничники спочатку отримали заявку диспетчера Білгород-Дністровського порту про екстрений підйом мосту на 61-му кілометрі перегону Кароліно-Бугаз - Бугаз, а вже через сім хвилин диспетчер порту повідомив про скасування заявки на підняття прогонової споруди, хоча залізничники за лічені хвилини підготувалися до екстреного підйому мосту", - наголошується у повідомленні.

Так, за даними прес-служби, залізничники о 16:08 отримали від прикордонної служби інформацію про аварійну ситуацію з катером "Іволга" у морі поблизу мосту на 61-му кілометрі перегону Кароліно-Бугаз - Бугаз і необхідність в екстреному підйомі мосту для проходження буксира "Омелян Пугачов" для проведення рятувальних робіт з судном, яке зазнало аварії, та його пасажирами. А о 16:17 залізничники отримали заявку здійснити екстрений підйом моста на 61-му кілометрі від диспетчера Білгород-Дністровського порту.

У прес-службі наголошують, що працівники Одеської магістралі були готові до екстреного підйому мосту: було припинено рух автотранспорту через міст, попереджені чергові на станціях Кароліно-Бугаз, Бугаз про припинення руху поїздів на перегоні, де розташований міст 61 км.

Крім того, машиністи підйомної машини мосту виконали підготовчі роботи для позаграфікового підйому.

"Однак о 16:24 залізничники отримали інформацію від диспетчера Білгород-Дністровського порту про скасування заявки на підняття прогонової споруди. Але оператори мосту і поїзний диспетчер залишалися у стані готовності до підйому моста, поки остаточно не була отримана інформація про скасування замовлення. Претензій від працівників порту Одеській залізниці немає, про що свідчить відповідний лист головного диспетчера Білгород-Дністровської філії ДП "АМПУ", - підсумували у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі, у районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебували 36 осіб. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

За останньою інформацією Міністерства інфраструктури, кількість загиблих під час аварії катера збільшилася до 16 осіб, тоді як раніше були знайдені тіла 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

За інформацією Регістра судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і трьох членів екіпажу. Тобто, судно було перевантажене більш ніж удвічі. За попередніми даними, саме це і спричинило трагедію.

В Одеській області суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави капітана катера.