"Укрзалізниця" призначила на жовтень ще 3 додаткових поїзди

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, додатковий поїзд № 238/237 Одеса - Львів відправлятиметься з Одеси 23, 25, 27, 29 і 31 жовтня о 18:53 і прибуватиме до Львова наступного дня о 7:23.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 24, 26, 28, 30 жовтня та 1 листопада о 19:06 і прибуватиме до Одеси наступного дня о 06:40.

Додатковий поїзд № 251/252 за маршрутом Дніпропетровськ - Одеса відправлятиметься з Дніпропетровська 24, 26 і 29 жовтня о 21:12 і прибуватиме до Одеси наступного дня о 10:48. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 25, 27 і 30 жовтня о 14:41 і прибуватиме до Дніпропетровська наступного дня о 05:05.

Поїзд № 108/107 Одеса - Ужгород відправлятиметься з Одеси 23, 25, 27, 29 і 31 жовтня о 19:10 і прибуватиме до Ужгорода о 14:45. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 24, 26, 28, 30 жовтня та 1 листопада о 17:48 і прибуватиме до Одеси о 12:42.

Крім того, «Укрзалізниця» продовжила до кінця поточного місяця період курсування додаткового поїзда № 231/232 за маршрутом Дніпропетровськ - Львів.

Зокрема, цей поїзд відправлятиметься з Дніпропетровська з 24 по 30 жовтня по парних числах о 17:36 і прибуватиме до Львова о 10:41. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 25 по 31 по непарних числах о 18:54 і прибуватиме до Дніпропетровська об 11:42.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди можна придбати в залізничних касах та через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" з резервування та придбання проїзних документів.

«Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на перевезення, збільшує кількість рейсів і призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів зробила щоденним упродовж жовтня курсування двох цілорічних поїздів №136/135 Одеса – Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель – Новоолексіївка.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень 17 додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів низки цілорічних поїздів, а також призначила додаткові рейси поїздів до Чернівців, Івано-Франківська, Одеси і Миколаєва.