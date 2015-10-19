Росавіація пропонує Україні переговори щодо авіасполучення

"Росавіація 16 жовтня 2015 року направила Державіаслужбі України листа з пропозиціями негайно провести переговори щодо комплексу питань, існуючих у галузі повітряного сполучення, в будь-якому зручному для української сторони місці", - сказано в повідомленні Росавіації.

У повідомленні підкреслюється, що незважаючи на те, що українська сторона ініціювала припинення повітряного сполучення між країнами з 25 жовтня, Росавіації надійшов лист від авіакомпанії "Атласджет Україна" з проханням на відкриття в зимовий сезон навігації 2015/2016 років рейсів за трьома маршрутами: Київ - Москва, Одеса - Москва та Київ - Санкт-Петербург.

Також до Федерального агентства повітряного транспорту РФ звернулася авіакомпанія "ЮТейр-Україна" з проханням відкрити польоти в зимовий сезон 2015/2016 років за маршрутами Київ - Москва та Львів - Москва.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, ухвалив рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня. Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти до окупованого Криму. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. Він також повідомив, що в українському списку санкцій опинилися 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти до окупованого Криму, й дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальний захід» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - «МАУ», «Дніпроавіа» і YanAir.

2 жовтня міністр інфраструктури Пивоварський повідомив, що 1 жовтня Україна офіційно звернулася до російської влади з вимогою роз'яснити причини введених нею санкцій проти українських авіакомпаній, проте РФ так і не відповіла. Міністр також зазначив, що уряд готовий захищати інтереси українських авіакомпаній всіма можливими законними методами.

За даними Міністерства юстиції, станом на 1 жовтня цього року Україна нарахувала російським авіакомпаніям, що здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафних санкцій загальним обсягом 646 млн грн.