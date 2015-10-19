Мінінфраструктури готове до переговорів з Росавіацією

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Державіаслужба отримала листа від Росавіації з пропозиціями провести переговори. І Мінінфраструктури, і Державіаслужба до цього готові. Час, місце їх проведення та складу української делегації повідомимо додатково", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба 28 вересня повідомила про виконання всіх необхідних процедур щодо повідомлення російських авіакомпаній про те, що вводяться проти них санкції з боку України. Російським авіакомпаніям не будуть видані дозволи на виконання рейсів в українські міста з початку зимової навігації 2015/2016 рр. – 25 жовтня.

Після цього 29 вересня Росавіація повідомила авіакомпанії України про введення з 25 жовтня заборони на польоти до Росії.