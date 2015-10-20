"Укрзалізниця" скоригувала графік руху поїздів із урахуванням переходу на зимовий час

Зокрема, час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках буде вказуватися з урахуванням цих коригувань, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з переходом України 25 жовтня 2015 року о 4 годині за київським часом на зимовий час, коли стрілки годинника будуть переведені на 1 годину назад, "Укрзалізниця" завчасно внесла відповідні зміни у графік руху пасажирських поїздів, а також погодила їх із адміністраціями сусідніх країн.

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"Таким чином, у квитках вказано час відправлення та прибуття з урахуванням коригувань графіка руху поїздів", - сказано в повідомленні.

Із графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті відомства.

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Як повідомляв УНІАН, перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».