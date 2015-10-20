Китай вводить безпрецедентного рівня контроль інтернет-простору

Китайська влада має намір найближчим часом різко посилити контроль над інтернет-простором, прийнявши закон про кібербезпеку, пише "Комерсант".

Нові правила, що регулюють передачу інформації в інтернеті, провайдерів зобов'яжуть стежити за тим, що пишуть користувачі, і дадуть китайському керівництву на місцях право відключати від всесвітньої павутини цілі регіони. Документ став останнім в серії підготовлених Пекіном резонансних законів у сфері внутрішньої безпеки, за які главу КНР Сі Цзіньпіна вже порівнюють з Мао Цзедуном.

Читайте такожЗростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% - мінімальний показник з 2009 рокуЩоб показати всю серйозність своїх намірів поставити під жорсткий контроль кіберпростір, Міністерство громадської безпеки КНР вже направило в найбільші інтернет-компанії країни підрозділи інтернет-поліції. В їх обов'язки входить «оперативне припинення незаконної активності і чуток», а також «активний захист призначених для користувача даних». До цього відповідальність за ці завдання покладалася на самі компанії.

Новий закон уже викликав занепокоєння іноземних правозахисників і бізнесменів. При цьому він стане найбільш резонансною, але далеко не єдиною мірою китайської влади щодо посилення контролю над інтернетом з прийнятих останнім часом. За останні півроку в країні було прийнято чи оприлюднено ще кілька документів, покликаних посилити контроль за мережевими комунікаціями.

Іноземні неурядові організації вкрай стурбовані оприлюдненим у червні в Китаї проектом закону, що регулює діяльність зарубіжних компаній. Вони побоюються, що в разі ухвалення закон здатний серйозно ускладнити їх діяльність в КНР. Ряд положень законопроекту перегукується з прийнятим у 2012 році в РФ законом про іноземних агентів: намагаючись захистити себе від несприятливого зовнішнього впливу, китайська влада запозичила російський досвід.

Нарешті, паралельно з цими заходами посилилася діюча в країні інтернет-цензура «Золотий щит», що дозволяє блокувати сайти і видаляти критичні коментарі.

Обмеження, що вводяться в мережевому просторі показують: китайський інтернет ризикує стати однією з головних жертв зусиль по зміцненню внутрішньої безпеки, що вживаються главою КНР Сі Цзіньпіном.

Китайська Компартія ніколи не приховувала, що внутрішня стабільність — один з пріоритетів її політики. Тим не менше, останні нововведення пояснюються тими радикальними змінами, які відбуваються в Китаї при Сі Цзіньпіні. «Керівництво КНР вважає, що розпочався період великих змін, структурна перебудова економіки, життя сильно зміниться, причому не завжди в кращу сторону. Протидія значної частини еліт викликають економічні реформи і розпочата антикорупційна кампанія. Сі Цзіньпін побоюється мобілізації незадоволених через інтернет»,— зазначив фахівець американської Ради з міжнародних відносин (CFR) Адам Сігал.

У Китаї 668 млн інтернет-користувачів, велика частина з них — молодь.

Про стрімку зміну ситуації в КНР заявив один із засновників опозиційного порталу GreatFire.org: «Сі Цзіньпін вводить цензуру безпрецедентного рівня".

Таким чином, закон про кібербезпеку стає одним з елементів нової стратегії КНР, завдання якої — подолати період економічних і соціальних потрясінь. Сучасний Китай виявився затиснутий між двома трендами. З одного боку, зростаючий технологічний рівень робить подальший розвиток неможливим без економічних війн та промислового шпигунства. З іншого боку, сповільнився економічний ріст, що загрожує породити неконтрольовану соціальну напруженість.