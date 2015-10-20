Кабмін просить депутатів схвалити "відкрите небо" між Україною та США

Кабінет міністрів України вніс на ратифікацію до Верховної Ради угоду між урядами України і США про повітряне сполучення, що дозволить спростити механізм взаємодії між країнами у сфері авіаперевезень.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1086-р від 19 жовтня.

"Подати на ратифікацію Верховною Радою України угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Сполучених Штатів Америки про повітряне сполучення, вчинена в р. Вашингтон 14 липня 2015 року", - сказано в документі.

Читайте такожМінінфраструктури хоче пошвидше "відкрити небо" між Україною та іншими державами

Як повідомляв УНІАН, 14 липня поточного року під час інвестиційного форуму Україна - США у Вашингтоні міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський підписав договір про спільний авіаційний простір з США.

У червні Верховна Рада ратифікувала угоду про повітряне сполучення з Великобританією. В уряді зазначили, що ратифікація угоди дозволить вдосконалити порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між країнами, а також забезпечить створення та функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх зв'язків між Україною та Великобританією.