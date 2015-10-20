УЗШК шукає нового оператора для харчування у швидкісних поїздах

Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЖСК) визнав таким, що не відбувся проведений 20 серпня цього року конкурс з визначення оператора для надання послуг харчування пасажирам швидкісних поїздів категорій "Інтерсіті+" та "Інтерсіті".

"У зв'язку з тим, що переможець конкурсу своєчасно не приступив до виконання взятих на себе зобов'язань, конкурс від 20 серпня 2015 року визнано недійсним", - сказано на сайті УЗШК.

У цьому зв'язку УЗШК повідомила про намір провести наступний конкурс наприкінці листопада – початку грудня 2015 року.

"Для врахування пропозицій у конкурсній документації підприємство найближчим часом планує провести зустріч з потенційними операторами послуг. До визначення нового переможця конкурсу надання послуг харчування для пасажирів поїздів "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" здійснюється існуючим оператором", - підкреслюється в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою адаптації до потреб пасажирів УЗШК внесла зміни в організаційну структуру програмного забезпечення, так, з 1 листопада 2015 року пасажири швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" зможуть одночасно при оформленні проїзного документа здійснювати замовлення чаю через залізничні каси.

Крім того, враховуючи побажання пасажирів, підприємство досягло згоди з існуючим оператором і з 16 жовтня 2015 року останній знизив вартість продуктів харчування в швидкісних поїздах "Інтерсіті+" і "Інтерсіті" на 10%, а з 1 листопада 2015 року планується зниження ще на 10%.

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Довідка УНІАН. Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЭКр1 "Тарпан" і двох поїздів з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.