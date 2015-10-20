Авіасполучення Росії із зовнішнім світом зводиться до нуля - Bloomberg

Мова, зокрема, йде про німецьку Lufthansa, британську British Airways та скандинавську SAS, передає Газета.RU з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожРосавіація пропонує Україні переговори з авіасполученнюЗ початку зимового розкладу польотів (тобто, через тиждень) Lufthansa відмовляється від 15 рейсів, що становить близько 25% загального обсягу рейсів авіакомпанії в Росію. Австрійський підрозділ компанії, зокрема, відмовиться від польотів в Санкт-Петербург і Ростов-на-Дону, зосередившись на польотах до Москви і Краснодару, швейцарський підрозділ також припинить сполучення з Цюріха в Санкт-Петербург. В цілому кількість рейсів у Росію буде знижено до 63 в тиждень.

SAS має намір призупинити авіасполучення між Копенгагеном і Москвою в березні, British Airways має намір поставити на маршрут Лондон — Москва менш місткі суда: замінивши лайнери Boeing 747 і Boeing 777 літаком A321.

Агентство відзначає, що замінити великих гравців допоможуть лоукостери, серед яких іспанська Vueling і чеська Czech Airlines.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба України 28 вересня повідомила про виконання всіх необхідних процедур щодо повідомлення російським авіакомпаніям про те, що вводяться проти них санкції з боку України. Російським авіакомпаніям, що потрапили в санкційний список, не будуть надаватися дозволи на виконання рейсів в українські міста з початку зимової навігації 2015/2016 рр. – з 25 жовтня.

Після цього 29 вересня Росавіація повідомила авіакомпанії України про введення з 25 жовтня заборони на польоти в Росію.

Потім Росавіація запропонувала Україні сісти за стіл переговорів.