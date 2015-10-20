Британська компанія Adam Smith презентувала концепцію реформування митниці
Вона біла представлена Державній фіскальній службі.
Британська консалтингова компанія Adam Smith представила на розгляд Державної фіскальної служби свою концепцію реформування митного напрямку служби.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГФС Роман Насиров.
“Тільки що провів зустріч з представниками британської консалтингової компаній Adam Smith. Сьогодні компанія представила свою концепцію участі у реформуванні митного спрямування", - написав Насиров.
Читайте такожЯценюк закликав призначати в податкову і на митницю людей "не з системи"Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в рамках виконання доручення Кабінету міністрів про передачу 4 українських митниць в управління західним компаніям чекає відповідних пропозицій від західних партнерів.
У липні Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародної компанії. У число таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Імовірно управління митницями буде проходити в експериментальному режимі.
В кінці липня глава уряду повідомив, що доручив керівництву ГФС організувати і виписати умови конкурсу з відбору керуючої митницями компанії.