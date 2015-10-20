Британська компанія Adam Smith презентувала концепцію реформування митниці

Британська консалтингова компанія Adam Smith представила на розгляд Державної фіскальної служби свою концепцію реформування митного напрямку служби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГФС Роман Насиров.

“Тільки що провів зустріч з представниками британської консалтингової компаній Adam Smith. Сьогодні компанія представила свою концепцію участі у реформуванні митного спрямування", - написав Насиров.

Читайте такожЯценюк закликав призначати в податкову і на митницю людей "не з системи"Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в рамках виконання доручення Кабінету міністрів про передачу 4 українських митниць в управління західним компаніям чекає відповідних пропозицій від західних партнерів.

У липні Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародної компанії. У число таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Імовірно управління митницями буде проходити в експериментальному режимі.

В кінці липня глава уряду повідомив, що доручив керівництву ГФС організувати і виписати умови конкурсу з відбору керуючої митницями компанії.