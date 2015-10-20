Українцям розкриють таємницю ремонту доріг

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури.

Згідно з цим документом буде розкрита інформація по ремонту доріг. Свої підписи під ним поставили міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, директор міжнародного секретаріату CoST Пітер Метьюз і глава Укравтодору Андрій Батишев.

"Наша мета - показати людям, що контролювати дії влади можна і потрібно. Під пильним оком українські гроші, які збираються з податків на ремонт доріг, більше не будуть закопуватися в асфальт і осідати в кишенях чиновників і недобросовісних підрядників. Це наш наступний важливий крок на шляху до повної прозорості та якісного контролю громадськості за витрачанням державних коштів", - заявив Пивоварський.

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За словами представників Мінінфраструктури, перші результати роботи будуть представлені на огляд громадськості вже в лютому 2016 р. Оприлюдненню підлягають вартість укладених контрактів, учасники і переможці тендерів, індикатори змін до контрактів підряду, зміни вартості контрактів та причини цих змін. Також буде представлена інша інформація Укравтодору і Служб автомобільних доріг в областях.

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"Сьогодні Україна стикається з серйозними викликами у своєму прагненні боротися з корупцією і підвищувати ефективність державних інвестицій в інфраструктуру. Поширення прозорості та підзвітності - це необхідний, але недостатній крок для подолання цих викликів, змін потребує багато сфер. Україна має багато відданих справі громадян і організацій, які залучені в процес реформ, і ми з нетерпінням чекаємо плідної співпраці з ними", - зазначив Метьюз.