Toyota відкликає 6,5 мільйона автомобілів по всьому світу
09:33, 21 жовтня 2015Транспорт/Звя'зок
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Причина - проблеми з управлінням склопідйомниками дверей.
REUTERS
Корпорація Toyota Motor оголосила про відкликання по всьому світу 6,5 млн автомобілів, передає Bloomberg.
Причина відкликання авто - проблеми з вимикачем управління склопідйомниками дверей.
Компанія попереджає - можливо коротке замикання, яке призведе до перегріву і розплавленню деталей.
Читайте такожToyota планує припинити випуск бензинових автомобілів до 2050 рокуПід відкликання потрапляють автомобілі, вироблені в Японії з січня 2005 р. по серпень 2006 р. і з серпня 2008 р. по червень 2010 р.
Крім того, відкликання торкнеться машин, випущених за межами Японії в періоди з серпня 2005 р. по серпень 2006 р. і з січня 2009 р. по грудень 2010 р.
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