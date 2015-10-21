Toyota відкликає 6,5 мільйона автомобілів по всьому світу

Корпорація Toyota Motor оголосила про відкликання по всьому світу 6,5 млн автомобілів, передає Bloomberg.

Причина відкликання авто - проблеми з вимикачем управління склопідйомниками дверей.

Компанія попереджає - можливо коротке замикання, яке призведе до перегріву і розплавленню деталей.

Читайте такожToyota планує припинити випуск бензинових автомобілів до 2050 рокуПід відкликання потрапляють автомобілі, вироблені в Японії з січня 2005 р. по серпень 2006 р. і з серпня 2008 р. по червень 2010 р.

Крім того, відкликання торкнеться машин, випущених за межами Японії в періоди з серпня 2005 р. по серпень 2006 р. і з січня 2009 р. по грудень 2010 р.