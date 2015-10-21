"Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно зареєстрували юридичну особу Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив чисельність правління створюваної на базі «Укрзалізниці» акціонерної компанії у складі 6 осіб.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", сьогодні також відбулося перше засідання правління новоствореного акціонерного товариства. За підсумками засідання керівництво компанії ухвалило звернутися до Міністерства інфраструктури України з проханням ініціювати обрання голови правління "Укрзалізниці" відповідно до законодавчо встановлених конкурсних процедур.

Крім того, протягом 10 днів керівництво компанії планує подати заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про випуск акцій ПАТ "Українська залізниця".

Також у прес-службі зазначили, що згідно з держреєстром, скорочене найменування акціонерного товариства - ПАТ "Укрзалізниця", а назва товариства англійською мовою - Public jointstock company "Ukrainian railway" (скорочено - JSC Ukrzaliznytsia).

Також 2 вересня Кабмін затвердив проект статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійну комісію та правління товариства. Крім того, стало відомо, що акціонерне товариство, яке створюється на базі "Укрзалізниці ", має залучити 229,88 млрд грн шляхом приватного розміщення першого випуску акцій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив чисельність правління створюваної на базі "Укрзалізниці" акціонерної компанії у складі 6 осіб.

Також 2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійну комісію та правління товариства. Крім того, стало відомо, що акціонерне товариство, що створюється на базі "Укрзалізниці", має залучити 229,88 млрд грн шляхом приватного розміщення першого випуску акцій.

Загалом, за словами Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.