Україна і Польща домовляються про дешевий роумінг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила проект міжурядової угоди про створення міжнародного ринку послуг роумінгу між Україною і Польщею, який передбачає двостороннє зниження роумінгових розцінок, повідомляє прес-служба НКРЗІ.

«Угода спрямована на створення міжнародного ринку послуг роумінгу між Україною та Республікою Польща на основі максимально можливого наближення тарифів на послуги роумінгу до рівня національних", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в комісії, документ встановлює єдині норми і підходи до регулювання цін на послуги міжнародного зв'язку, а також передбачає ряд заходів для запобігання випадкового підключення до послуги роумінгу.

У НКРСІ також відзначили, що даний проект був розроблений з метою реалізації домовленостей, які були досягнуті за підсумками візиту прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до Польщі у вересні цього року.

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Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президентові України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови та п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.