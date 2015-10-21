Українці з початку року сплатили понад 343 мільйонів транспортного податку

Платники податків у січні-вересні 2015 року сплатили до бюджету 343,2 мільйона гривень транспортного податку, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, зокрема, у вересні в бюджет було перераховано 62,2 мільйона гривень зазначеного податку.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на "розкішні авто" з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року.