Україна та Молдова побудують нову залізничну ділянку в обхід Придністров'я - Укрзалізниця

Про це домовилися в ході переговорів 20 жовтня 2015 року в Одесі голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, в. о. генерального директора Укрзалізниці Олександр Завгородній, а також начальники ДП «Залізниця Молдови» та Одеської залізниці, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

«Це прямий шлях з Молдови на одеські порти, – пояснив Олександр Завгородній. – Ділянка Березине–Басарабяска має важливе значення як можливість сполучення з Молдовою в об’їзд Придністров’я. Після відновлення ця залізнична колія створить додаткові зручності для ефективної логістики у сфері вантажоперевезень».

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Наголошується, що проведення переговорів з питання будівництва залізничної ділянки Березине – Басарабяска та капітального ремонту колії ділянки Арциз – Березине ініціювала Одеська обласна державна адміністрація.

"У ході переговорів домовлено про відновлення колії та капітальний ремонт інфраструктури цієї ділянки. Необхідними умовами реалізації проекту є організація руху не менш ніж 6 пар поїздів на добу згідно з чинним законодавством України та Молдови, а також внесення його до фінансового плану залізниць на 2016 рік. Учасники проекту також шукатимуть інвесторів. За попередніми розрахунками, роботи розпочнуться влітку 2016 року", - зазначили в УЗ.

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Крім того зазначається, що учасники зустрічі домовилися ініціювати процедуру відкриття міжнародного залізничного суміщеного пункту пропуску «Березине». Для цього потрібно внести відповідні зміни до прикордонних угод залізничних адміністрацій обох країн.