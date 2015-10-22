Українські авіакомпанії через закрите небо РФ просять дозволити їм літати до Мінська

Згідно з порядком денним комісії, у зв'язку з забороною авіаперельотів до Росії, низка авіакомпаній запросили дозволи на польоти до Мінська та Кишинева.

Зокрема, авіакомпанія "Дніпроавіа" подала заявку на отримання по 7 дозволів на щотижневі рейси Івано-Франківськ - Мінськ, Дніпропетровськ - Мінськ і Дніпропетровськ – Кишинів. Авіакомпанія "Мотор Січ" запросила 7 щотижневих рейсів на маршрут Запоріжжя - Мінськ і 14 - на Київ - Мінськ.

Авіакомпанія "YanAir" подала заявку на отримання по 7 щотижневих рейсів Київ - Мінськ і Київ - Кишинів та збільшення частоти польотів з 4 до 7 на тиждень за маршрутом Одеса - Кишинів. Також компанія попросила дозволу на маршрути Київ - Гюмрі, Одеса - Тель-Авів, Одеса - Гюмрі, Київ - Баку, Одеса - Єреван, Київ - Шенефельд.

Найбільший український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" подав заявку на отримання дозволів на маршрути Харків - Кутаїсі, Київ - Бейрут, Київ - Амман, Київ - Актау, а також запросив збільшення з 3 до 7 рейсів на тиждень за маршрутами Київ - Тегеран і з 4 до 7 рейсів - Київ - Бангкок.

Авіакомпанія "Роза вітрів" подала заявку на регулярні перельоти за маршрутом Київ - Ташкент і чартерні перельоти Київ - Тіват.

"Атласджет Україна" подала заявку на анулювання дозволів за маршрутом Київ - Ларнака.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, українські авіакомпанії у січні-серпні 2015 року скоротили перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 7,1% - до 4,2 млн осіб.

25 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальні заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Росії. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.

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19 жовтня Федеральне агентство повітряного транспорту рф (Росавіація) направило у Державну авіаційну службу України лист з проханням негайно провести переговори з питань в галузі повітряного сполучення між країнами.