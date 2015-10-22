"Укрзалізниця" продовжила термін курсування 5 додаткових поїздів

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, поїзд №203/204 Київ - Львів відправлятиметься з Києва з 24 жовтня по 5 грудня о 00:12 у суботу, з прибуттям до Львова о 10:21. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 25 жовтня до 6 грудня о 23:58 в неділю й прибуватиме до Києва о 09:25.

Поїзд №259/219 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва з 30 жовтня по 4 грудня о 22:23 по п'ятницях і прибуватиме до Івано-Франківська наступного дня об 11:10. З Івано-Франківська поїзд відправлятиметься з 31 жовтня по 6 грудня о 19:58 у неділю, з прибуттям до столиці наступного ранку в 09:08.

Поїзд №207/208 Київ - Ужгород вирушатиме з Києва з 6 листопада по 4 грудня о 17:30 щоп'ятниці, з прибуттям до Ужгорода о 09:31 наступного ранку. Назад з Ужгорода він відправлятиметься з 8 листопада по 6 грудня о 13:21 у неділю, прибуватиме до столиці о 06:04.

Поїзд №472/471 Одеса - Харків відправлятиметься з Одеси 28, 30 жовтня та 1 листопада о 15:28, і прибуватиме до Харкова о 08:38. Назад з Харкова поїзд відправлятиметься 29, 31 жовтня та 2 листопада о 16:13, з прибуттям до Одеси о 9:17.

Поїзд №209/210 Київ - Миколаїв вирушить з Києва 30 жовтня о 15:39, і прибуде до Миколаєва о 6:37. З Миколаєва поїзд відправиться 1 листопада о 21:55, і прибуде до столиці о 12:09.

У прес-службі також зазначили, що в залізничних квитках вже враховано перехід на зимовий час.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» у зв'язку з підвищеним попиту пасажирів зробила щоденним упродовж жовтня курсування двох цілорічних поїздів №136/135 Одеса – Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель – Новоолексіївка.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила на жовтень 12 додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів ряду цілорічних поїздів, а також призначила додаткові рейси поїздів до Чернівців, Івано-Франківська, Одеси й Миколаєва.