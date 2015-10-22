Донецька залізниця з початку року збільшила чистий збиток на 62%

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-вересні 2015 року збільшила чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 62% – до 682,7 мільйона гривень з 420,6 мільйона гривень.

Згідно зі звітом підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід Донецької залізниці протягом вказаного періоду скоротився майже в 2 рази - до 2,934 мільярда гривень з 5,484 мільярда гривень.

Валовий збиток підприємства склав 613,421 мільйона гривень, тоді як протягом аналогічного періоду 2014 року підприємство отримало 533,271 мільйона гривень валового прибутку.

Збиток від операційної діяльності склав 692,954 мільйона гривень проти 15,978 мільйона гривень операційного прибутку роком раніше.

Читайте такожНа відновлення доріг Донецької області потрібно 1,5 млрд гривень - голова Донецької ОДА

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у першому півріччі 2015 року збільшила чистий збиток в 7 разів – до 1,2 мільярда гривень. За підсумками 2014 року Донецька залізниця отримала понад 1,1 мільярда гривень чистого збитку проти 64,76 мільйона гривень чистого прибутку в 2013 році.

В кінці грудня 2014 року Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів донецької залізниці, розташовані в підконтрольних Україні населених пунктах Донецької та Луганської областей, в сферу управління Придніпровської та Південної залізниць. У жовтні 2015 року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що бойові дії на сході України ускладнюють процес передачі майна ДОНЕЦЬКА залізниця.

Читайте також"Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці"). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тисячі кілометрів - близько 13% загальної довжини залізниць України.