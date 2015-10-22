На посаду керівника "Укрпошти" претендують 20 осіб

Для участі у конкурсному відборі на посаду керівника Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта", підконтрольної Міністерству інфраструктури, подали заявки 20 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, вимогам конкурсного відбору відповідали 14 осіб.

У прес-службі також зазначили, що оскільки підприємство "Укрпошта" є особливо важливим для економіки України (активи більше 2 мільярдів гривень або чистий дохід понад 1,5 мільярда гривень), комісія Мінінфраструктури має визначити від 2 до 5 фіналістів, кандидатури яких будуть передані на розгляд комітету з призначень Мінекономрозвитку, який й обере переможця конкурсу.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Міністерство інфраструктури України ініціювало спрощення кваліфікаційних вимог для участі в кадрових конкурсах, прибравши умову наявності у кандидатів, які претендують на посаду керівників підконтрольних міністерству підприємств, профільного вищої освіти.

З початку року міністерство розпочало низку конкурсних відборів на посади керівників підконтрольних міністерству підприємств. Зокрема, наприкінці червня Мінінфраструктури визначило керівників п'яти державних підприємств. Ще по п'яти держпідприємствам було оголошено повторний конкурс. Зокрема, це Іллічівський морський торгової порт, Гніванський завод спецзалізобетону, "Укрводшлях", Київський електротехнічний завод "Транссигнал" і Державний навчально-виробничий заклад авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації А. В. Покришкіна".

Крім того, відомство оголосило про початок конкурсних відборів на посади керівників аеропортів "Бориспіль" і "Львів".