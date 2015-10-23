Volkswagen запевнив, що попередні моделі дизельних двигунів маніпуляцій не зазнали

Про це повідомили представники концерну, передає українська редакція "Німецької хвилі". Перевірки початкових варіантів використовуваного з 2012 року двигуна EA288 з нормою Euro-5 довели відсутність маніпуляцій.

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"Volkswagen підтвердив сьогодні, що в дизельних автомобілях із двигунами EA288 як із нормами Euro-5, так і з нормами Euro-6, не вбудовано жодних програм, які становлять собою недопустимий механізм вимкнення з точки зору законодавства", - йдеться у оприлюдненому коментарі. Тож усі нові авто марки Volkswagen з дизельним двигуном, які пропонуються на ринку ЄС, є законними, як із нормами Euro-5, так і Euro-6.

Нагадаємо, раніше Федеральне управління моторного транспорту Німеччини виключило те, що версії Euro-6 двигуна EA288 мають проблеми. Двигун EA288 випускався із 2012 року спочатку з нормою Euro-5, а потім був прилаштований до стандарту Euro-6. За даними Управління, із вересня 2015 року Volkswagen випускає автомобілі із двигунами з нормою Euro-6, які не зазнали маніпуляцій.