"Укрзалізниця" хоче закупити електропоїзди Hyundai та Крюківського заводу

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в 2016 році планує закупити по два пасажирські електропоїзди виробництва Hyundai та Крюківського вагонобудівного заводу.

Про це на прес-конференції повідомив в.о. голови правління компанії Олександр Завгородній.

"Сьогодні розглядається закупівля двох потягів Крюківського заводу і двох електропоїздів Hyundai, таких, які вже використовуються на території України", - сказав він.

Завгородній зазначив, що наразі ведуться переговори з інвесторами про фінансування модернізації вже існуючого рухомого складу пасажирського парку дальнього сполучення.

Крім того, він повідомив, що компанія в 2016 році планує закупити 3,3 тисячі вантажних піввагонів і 1,5 тисячі зерновозів. Він також додав, що ще 3,5 тисячі вагонів готові закупити приватні інвестори.

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-вересні 2015 року відремонтувала на відомчих заводах і в вагонних депо 3 470 вагонів-зерновозів. За даними компанії, станом на початок жовтня парк вагонів-зерновозів, що перебувають на балансі залізниць і підприємств Укрзалізниці, склав 11 684 одиниць, з яких у перевезеннях вантажів задіяно 11 тисяч вагонів (94%), що є достатньою кількістю для перевезення 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця і більше 42 мільйонів тонн на рік.

У 2014 році "Укрзалізниця" виконала ремонт всіх десяти поїздів Hyundai, які приступили до роботи після усунення поломок. У 2014 році "Укрзалізниця" придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас "Інтерсіті+").