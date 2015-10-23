"Укрзалізниця" з початку року сплатила до держбюджету 11,4 мільярда

Акціонерна компанія "Укрзалізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), з початку 2015 року перерахувала до державного бюджету податкових відрахувань на загальну суму 11,4 мільярда гривень.

Про це на прес-конференції повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександр Завгородній.

"Загальна сума податків, сплачених у 2015 році, склала 11,4 мільярда гривень", - повідомив він.

Крім того, Завгородній додав, що з червня по жовтень поточного року компанія збільшила дохід від перевезень на 31,8% - до 22,5 мільярда гривень. Також, протягом цього періоду "Укрзалізниця" на 1% збільшила вантажоперевезення - до 124,3 мільйона гривень, зокрема завдяки збільшенню внутрішніх перевезень на 15,6%. При цьому, перевезення експортних вантажів за чотири місяці скоротилася на 10,7%, імпортних - на 3,8%, а транзит – на 20,9%.

Читайте такожЗбитки "Укрзалізниці" від пасажироперевезень за 9 місяців становили 5,5 мільярда

Як повідомляв УНІАН, збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у дальньому і приміському сполученні в січні-вересні 2015 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 5% - до 5,48 мільярда гривень з 5,76 мільярда гривень. Крім того, протягом вказаного періоду "Укрзалізниця" недоотримала від місцевих бюджетів 409,3 мільйони гривень за перевезення пасажирів пільгових категорій, яких перевезла на суму 537,7 мільйона гривень, а компенсації отримала лише 128,4 мільйона гривень, або 24% від необхідної суми відшкодування.

За 9 місяців 2014 року "Укрзалізниця" перерахувала до держбюджету 8,9 мільярда гривень.