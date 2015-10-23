Пивоварський: авіасполучення між Україною і РФ припиниться з 25 жовтня, незважаючи на переговори

За інформацією прес-служби Міністерства інфраструктури, до складу української делегації увійшли в.о. голови Державної авіаційної служби Едуард Дьомін, директор Украероруху Дмитро Бабейчук і директор департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Всеволод Ченцов.

"У ході технічних консультацій сторони обмінялися позиціями. Після повернення українська делегація передасть отриману інформацію керівництву країни. На основі неї будуть прийматися рішення про подальші кроки", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україні, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. Він також повідомив, що в українському списку санкцій опинилося 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.

Пізніше, 16 жовтня, Росавіація направила до Державіаслужби лист з проханням негайно провести переговори з питань в галузі повітряного сполучення між країнами.