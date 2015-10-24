Росія пропонує Україні відмовитися від заборони на авіасполучення

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Федерального агентства повітряного транспорту за результатами переговорів у Брюсселі.

"Переговори відбулися у зв'язку з проханнями, що надійшли до Росавіації від українських авіакомпаній, вжити заходів щодо збереження регулярного повітряного сполучення між містами РФ і України з посиланням на давні родинні, історичні, культурні, економічні та соціальні зв'язки між нашими народами", - йдеться в повідомленні.

У Росавіації зазначили, що усі спірні питання повинні вирішуватися під час консультацій між авіаційною владою у відповідності до міждержавної угоди про повітряне сполучення і співробітництво

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"Відповідно до угоди про повітряне сполучення і співробітництво, всі спірні питання повинні вирішуватися під час консультацій між авіаційною владою. Використовуючи цей підхід, в повній відповідності з міжнародним правом російська сторона запропонувала зняти всі діючі обмеження на пряме повітряне сполучення і на транзит для російських і українських авіакомпаній", - зазначили в Росавіації.

Російська сторона запропонувала відмовитися від застосування з 25 жовтня обмежувальних заходів по відношенню до російських авіакомпаній, що виконують польоти до тимчасово окупованого Криму.

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"Суть російських пропозицій полягає також і в тому, щоб, починаючи з 25 жовтня 2015 року, українська влада більше не застосовувала такі заходи, як переслідування екіпажів, обшуки повітряних суден, накладення штрафів на російські авіакомпанії, що виконують польоти в Республіку Крим", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, українська сторона запропонувала натомість розглянути питання зняття взаємних обмежень виключно на транзитні польоти.

Натомість у Росавіації відзначили, что "скасування обмежень на транзитні польоти не забезпечить вирішення головного питання - збереження регулярного авіасполучення між містами Росії та України".

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україні, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень. Він також повідомив, що в українському списку санкцій опинилося 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - МАУ, «Дніпроавіа» і YanAir.

Пізніше, 16 жовтня, Росавіація направила до Державіаслужби лист з проханням негайно провести переговори з питань в галузі повітряного сполучення між країнами.