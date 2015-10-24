Maserati відкликає з американського ринку майже тисячу автомобілів

Північноамериканське відділення Maserati оголосила про відкликання 984 автомобілів моделі 2014 GTS Quattroporte V8 через можливості загоряння в моторному відсіку.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, відгук розпочнеться 1 листопада і торкнеться автомобілі, вироблені в період з 1 жовтня по 31 грудня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше південнокорейський автовиробник Hyundai оголосив про відкликання 27,7 тисячі автомобілів у різних штатах США через ризик сольової корозії, яка може спричинити поломку пружин передньої підвіски.