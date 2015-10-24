Maserati відкликає з американського ринку майже тисячу автомобілів
23:34, 24 жовтня 2015Транспорт/Звя'зок
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Як зазначається, відкликання почнеться 1 листопада і стосується автомобілів, випущених в період з 1 жовтня по 31 грудня 2013 року.
Відкликання стосується Maserati моделі 2014 GTS Quattroporte V8 / hartvoorautos.nl
Північноамериканське відділення Maserati оголосила про відкликання 984 автомобілів моделі 2014 GTS Quattroporte V8 через можливості загоряння в моторному відсіку.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Bloomberg.
Як зазначається, відгук розпочнеться 1 листопада і торкнеться автомобілі, вироблені в період з 1 жовтня по 31 грудня 2013 року.
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Як повідомляв УНІАН, раніше південнокорейський автовиробник Hyundai оголосив про відкликання 27,7 тисячі автомобілів у різних штатах США через ризик сольової корозії, яка може спричинити поломку пружин передньої підвіски.
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