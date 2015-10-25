Українські санкції: з Києва вилетів останній рейс до Москви

24 жовтня о 20:40 з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній рейс Київ-Москва компанії "Аерофлот", повідомляє ТСН.ua.

"Втім, наразі невідомо, чи дійсно цей рейс буде останнім. Не на камеру в аеропорту "Бориспіль" сказали, що 25 жовтня вступають в дію сезонні зимові навігації, тобто усі авіакомпанії по всьому світу подають так звані "слоти" - місце і час, коли прибувають їхні літаки, і прохання про їх обслуговування", - говориться у повідомленні.

Наразі жодна російська авіакомпанія ці слоти не скасувала. Дехто відтермінував їх до 8 листопада, а дехто — до Нового року.

На камеру в аеропорту "Бориспіль" сказали, що від український санкцій економічно він ніяк не постраждає.

"Від 25 жовтня Україна закрила небо для 29 російських авіакомпаній. Ці санкції стали відповіддю на їхні неузгоджені з Києвом польоти до Криму. Цього тижня Росія активно прагнула перемов з українською стороною", - зазначає видання.

Читайте такожПивоварський: авіасполучення між Україною і РФ припиниться з 25 жовтня, незважаючи на переговори

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що Україна готова скасувати санкції з частини російський авіакомпаній, якщо вони припинять неузгоджено літати до окупованого півострова Крим і погасять штрафи за попередні неузгоджені польоти.