Головний розробник двигунів Volkswagen пішов у відставку

Один з топ-менеджерів німецького автомобільного концерну Volkswagen залишив свою посаду через скандал з фальсифікацією показників вихлопу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bild am Sonntag.

Діяльність керівника департаменту з розробки двигунів Ханно Йелдена (Hanno Jelden) на предмет можливого шахрайства перевіряє прокуратура міста Брауншвейг.

"Як показало внутрішнє розслідування, Йєлден мав безпосереднє відношення до встановлення програмного забезпечення, яке дозволяє занижувати вимірювані значення параметрів шкідливих викидів", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що скандал навколо Volkswagen вибухнув після того, як американське Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) у вересні викрило концерн у встановленні на автомобілі з дизельними двигунами програмного забезпечення, яке дозволяє обходити жорсткі екологічні норми в США. ПЗ включало максимально екологічний режим роботи двигуна при тестуванні його на стенді і відключало його при звичайній експлуатації, що дозволяло в десятки разів знизити викиди шкідливих речовин.

Історія набула широкого розголосу і призвела до відставки глави компанії Мартіна Вінтеркорна. Влада США також зобов'язала концерн відкликати майже 500 тисяч автомобілів марок Volkswagen та Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках, і компанії пригрозили штрафом до 18 мільярдів євро. Аналогічні вимоги компанії пред'явили влади Німеччини — відкликанню підлягають 2,4 мільйона машин.