Російська авіакомпанія "Трансаеро" припинила існування

Росавіація анулювала сертифікат експлуатанта авіакомпанії "Трансаеро" з 26 жовтня, і перевізник з 00:01 мск понеділка припиняє польоти, повідомляють РИА Новости.

"Згідно з розкладом аеропортів Москви, останній рейс "Трансаеро" виконає до аеропорту Гонконгу о 21:05 мск на літаку Boeing 767. Він приземлиться в аеропорту прильоту, коли авіакомпанія припинить існування", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що "Трансаеро" виявилася не в змозі обслуговувати борги, що становлять разом із лізинговими зобов'язаннями близько 250 мільярдів рублів (більше 4 мільярдів доларів). Продаж її квитків було зупинено, а перевозитимуть пасажирів авіакомпанії групи "Аерофлот" та інші перевізники.

Читайте такожУкраїна з 25 жовтня повністю припиняє пряме повітряне сполучення з Росією

Історія з порятунком "Трансаеро" почалася на початку вересня. Про відкликання сертифіката експлуатанта "Трансаеро" з 26 жовтня стало відомо минулого тижня за підсумками перевірки Росавіацією.