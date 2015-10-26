У Росії очікується різке зростання ДТП: автовласники в кризу економлять на зимових шинах

Сукупні роздрібні продажі зимових шин у Росії впали на третину, пишуть «Известия».

Значне число автомобілістів, що залишилися на зиму зі зношеними комплектами коліс, ризикують потрапити в ДТП цієї зими, попереджають експерти. Крім падіння шинного попиту для роздрібного ринку виробники покришок зафіксували зниження постачань і на конвеєри російських автозаводів (-27% — це значення загалом відповідає спаду продажів нових машин і виробництва). Щоб компенсувати втрати, російські шинні виробники перенаправили свою продукцію на експорт, у тому числі в країни ЄС.

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 рокуЗ січня по вересень 2015 року росіяни купили 21,9 млн зимових покришок, що на 32% нижче продажів за аналогічний період минулого року, говориться в дослідженні Pirelli. Негативна тенденція почалася ще в 2014 році, коли ринок зимових шин скоротився на 2,7% (до 32,4 млн шт.), але тоді не можна було говорити про це як про явище. Зараз це вже не тенденція, це - тривожний факт.

"Виходячи з наших прогнозів, очікується найбільш значне падіння в сегменті зимових шин (-30%). Зазвичай продажі цієї продукції залежать від попиту з боку власників нових автомобілів, куплених в поточному році, адже всі нові автомобілі реалізуються на літніх шинах", — розповів представник «Континенталь Тайрс Рус» Дмитро Макаров.

З 1 січня 2015 року в Росії набули чинності вимоги регламенту Митного союзу «Про безпеку колісних транспортних засобів». Згідно з регламентом, у зимову пору року (грудень, січень і лютий) водії зобов'язані «перевзувати» автомобілі на зимові колеса. Причому в регламенті зафіксована вимога по залишковій величині протектора для зимової покришки — не менше 4 мм (для річної — не менше 1,6 мм). Адміністративне покарання передбачено лише у разі порушення вимог щодо глибини протектора (500 руб.), а обов'язок змінювати сезонну «гуму» законодавці поки не підкріпили відповідним штрафом.