Одеська залізниця з початку року збільшила прибуток на 74%

Одеська залізниця (ОЗ) в січні-вересні 2015 року збільшила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 74% - до 207,041 мільйона гривень з 118,771 мільйона гривень.

Згідно з квартальним звітом підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чистий дохід одеській залізниці за вказаний період виріс на 40% - до 9,291 мільярда гривень. При цьому валовий прибуток підприємства за дев'ять місяців поточного року збільшилася в 3,8 рази - до 2,477 мільярда гривень, а операційний прибуток зріс майже в 3 рази - до 885,8 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця у першому півріччі 2015 року збільшила чистий прибуток в 1,7 рази – до 107,51 мільйона гривень з 61,63 мільйона гривень. За підсумками 2014 року ОДЕСЬКА залізниця збільшила чистий прибуток порівняно з 2013 роком на 32,4% - до 147,02 мільйона гривень з 111,07 мільйона гривень.

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Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.