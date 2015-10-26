Volkswagen через скандал втратив світове лідерство з продажу – Toyota обігнала
Компанія Toyota повернула собі звання світового лідера за обсягом продажів автомобілів. Раніше за підсумками першого півріччя японську групу обігнав Volkswagen, однак він зазнав падіння після скандалу
Toyota Motor Corp. за підсумками дев'яти місяців 2015 року повернула собі звання провідної автокомпанії за обсягами продажів на тлі скандалу навколо Volkswagen, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.
Японська група повідомила про те, що продала 7,49 млн машин, у той час як німецький концерн досяг показника в 7,43 млн.
За підсумками першого півріччя 2015 року концерн Volkswagen обійшов за обсягом поставок японську компанію, однак у вересні у нього виникли проблеми через дефектне програмне забезпечення.
Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що програмне забезпечення, яке встановлене на автомобілях Volkswagen з дизельними двигунами, дозволяє обходити перевірку рівня викиду шкідливих речовин. Після цього влада США зобов'язала компанію відкликати з американського ринку 500 тис. машин.
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Volkswagen змушена була частково призупинити продаж низки моделей дизельних автомобілів у країні. Компанія визнала, що несправне програмне забезпечення встановлене на 11 млн авто по всьому світу.
Після цього у відставку подав голова концерну Мартін Вінтеркорн, який ставив завдання обігнати Toyota і General Motors за обсягом продажів. Новим директором став голова Porsche Маттіас Мюллер.
Toyota повернула собі пальму першості з продажу в 2012 році. До цього, в 2011 році, вона скотилася на третю позицію, поступившись GM і Volkswagen на фоні стихійних лих в Японії та Таїланді. У 2008-2010 роках Toyota також незмінно займала перше місце.