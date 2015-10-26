Volkswagen через скандал втратив світове лідерство з продажу – Toyota обігнала

Toyota Motor Corp. за підсумками дев'яти місяців 2015 року повернула собі звання провідної автокомпанії за обсягами продажів на тлі скандалу навколо Volkswagen, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Японська група повідомила про те, що продала 7,49 млн машин, у той час як німецький концерн досяг показника в 7,43 млн.

За підсумками першого півріччя 2015 року концерн Volkswagen обійшов за обсягом поставок японську компанію, однак у вересні у нього виникли проблеми через дефектне програмне забезпечення.

Агентство з охорони навколишнього середовища США заявило, що програмне забезпечення, яке встановлене на автомобілях Volkswagen з дизельними двигунами, дозволяє обходити перевірку рівня викиду шкідливих речовин. Після цього влада США зобов'язала компанію відкликати з американського ринку 500 тис. машин.

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Volkswagen змушена була частково призупинити продаж низки моделей дизельних автомобілів у країні. Компанія визнала, що несправне програмне забезпечення встановлене на 11 млн авто по всьому світу.

Після цього у відставку подав голова концерну Мартін Вінтеркорн, який ставив завдання обігнати Toyota і General Motors за обсягом продажів. Новим директором став голова Porsche Маттіас Мюллер.

Toyota повернула собі пальму першості з продажу в 2012 році. До цього, в 2011 році, вона скотилася на третю позицію, поступившись GM і Volkswagen на фоні стихійних лих в Японії та Таїланді. У 2008-2010 роках Toyota також незмінно займала перше місце.