Швидкісний потяг Київ-Запоріжжя курсуватиме два рази в тиждень

Акціонерна компанія "Українська залізниця" з 3 листопада цього року збільшить частоту руху швидкісного поїзда "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ до двох разів на тиждень, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, потяг курсуватиме щоп'ятниці та щонеділі. Він відправлятиметься з Києва о 15:00 і прибувати в Запоріжжі о 21:58, а у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 23:12 і прибуватиме в Київ о 06:10.

Крім того, в компанії повідомили, що "Укрзалізниця" продовжила терміни руху додаткового поїзда Одеса - Харків по 30 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом "Укрзалізниця" збільшила на жовтень кількість рейсів деяких поїздів у південних і західних напрямках, зокрема, до Одеси, Миколаєва, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, а також Харкова та Дніпропетровська.